Разработчики создали нейросеть для изменения лиц в порно-роликах
В Сети появилась новая нейросеть FakeApp, позволяющая изменить лица людей в порно-роликах. Десктопная версия программы разработана автором фейковых видеосюжетов с актрисами Скарлетт Йоханссон и Галь Гадот Алексом Шампанардом.
Нейросеть способна обучаться при помощи просмотра изображений и роликов из Google и YouTube. В процессе изучения кадров приложение пытается максимально точно сопоставить видеозапись и исходные фрагменты снимков.
Deepfakes создает ролики с порнографическим подтекстом, используя библиотеки Keras и TensorFlow и существующий методы машинного обучения. Время выполнения задачи зависит от видеокарты, то есть мощное устройство потратит на работу несколько часов, а устаревшее – несколько дней.
Ранее нейросеть научили предугадывать слова людей.
Нейросеть способна обучаться при помощи просмотра изображений и роликов из Google и YouTube. В процессе изучения кадров приложение пытается максимально точно сопоставить видеозапись и исходные фрагменты снимков.
Deepfakes создает ролики с порнографическим подтекстом, используя библиотеки Keras и TensorFlow и существующий методы машинного обучения. Время выполнения задачи зависит от видеокарты, то есть мощное устройство потратит на работу несколько часов, а устаревшее – несколько дней.
Ранее нейросеть научили предугадывать слова людей.
Автор: Джанабилова Татьяна П