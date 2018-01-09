В Башкирии мужчина голым отправился в магазин за алкоголем
В Башкирии после праздничного застолья мужчина голым отправился в магазин за алкоголем. Об этом сообщает телеканал «РЕН-ТВ».
Как предположили очевидцы, мужчина просто решил не тратить время на переодевание. Так, уроженец Башкирии набросил куртку, обулся в тапочки и отправился в магазин. Свои голые ноги мужчина прикрыл тряпкой.
Реакция продавцов магазина осталась за кадром.
Как предположили очевидцы, мужчина просто решил не тратить время на переодевание. Так, уроженец Башкирии набросил куртку, обулся в тапочки и отправился в магазин. Свои голые ноги мужчина прикрыл тряпкой.
Реакция продавцов магазина осталась за кадром.
Автор: Валерия Орлова