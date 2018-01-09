Петербуржец сообщил о пропаже жены спустя полтора года после обнаружения ее трупа
Петербуржец заявил о пропаже собственной жены через полгода после ее смерти. Об этом СМИ рассказали сотрудники правоохранительных органов.
В прошедшее воскресенье, 7 января, в отделение полиции обратился 53-летний мужчина, проживающий в доме на Дунайском проспекте Северной столицы. Он сообщил, что его супруга в ноябре прошлого года ушла из дома и до сих пор не вернулась.
Сотрудники правоохранительных органов сразу приступили к поискам женщины и выяснили, что ее труп был найден еще летом 2017 года одной из квартир, находящихся на Будапештской улице. Тогда ее личность была установлена посредством проведения дактилоскопического исследования.
В прошедшее воскресенье, 7 января, в отделение полиции обратился 53-летний мужчина, проживающий в доме на Дунайском проспекте Северной столицы. Он сообщил, что его супруга в ноябре прошлого года ушла из дома и до сих пор не вернулась.
Сотрудники правоохранительных органов сразу приступили к поискам женщины и выяснили, что ее труп был найден еще летом 2017 года одной из квартир, находящихся на Будапештской улице. Тогда ее личность была установлена посредством проведения дактилоскопического исследования.
Автор: Валерия Орлова