Ученые: К Земле несется огромный астероид в форме черепа
Ученые рассказали, что к Земле несется огромный астероид, сильно напоминающий по форме зловещий череп. Максимальное сближение с космическим объектом, несущим для человечества опасность, состоится в этом году.
Три года назад этот «космический череп» уже максимально сближался с Землей, пролетев от планеты всего в 486 000 километрах. Один полный виток вокруг своей оси в 700 метров астероид делает за три часа. В этом году он достигнет окрестностей Земли в ноябре.
Астрономы считают, что астероид мог зародиться около 4,5 млн лет назад во времена формирования Солнечной системы и за этот период превратился в потухшую планету.
Ранее NASA предупредило о приближении к Земле астероида размером с многоуровневый дом.
Три года назад этот «космический череп» уже максимально сближался с Землей, пролетев от планеты всего в 486 000 километрах. Один полный виток вокруг своей оси в 700 метров астероид делает за три часа. В этом году он достигнет окрестностей Земли в ноябре.
Астрономы считают, что астероид мог зародиться около 4,5 млн лет назад во времена формирования Солнечной системы и за этот период превратился в потухшую планету.
Ранее NASA предупредило о приближении к Земле астероида размером с многоуровневый дом.
Автор: Джанабилова Татьяна П