СМИ назвали имена инициаторов изменения «крабовых квот»
Как стало известно из сообщения «Ведомостей» авторами ставящей в опасность развитие отечественной отрасли инициативы на изменения правил распределения квот на вылов краба стал брат губернатора Московской области Максим Воробьев, а также Русская рыбопромышленная компания (РРПК). Последняя находится под контролем зятя Тимченко Глеба Франка, пишет newizv.ru
Панику в рыбопромысловой отрасли страны вызвали слухи о якобы посланном президенту В.В. Путину неизвестной «группой авторов» анонимном письме, в котором высказывался призыв изменить действующую схему распределения квот на вылов краба. Действующую на данный момент историческую схему авторы предлагают заменить аукционом.
На данный момент подходит к концу 10-летний период принятого в 2008 году распределения квот. В основу данного распределения заложен исторический анализ работы игроков рынка за предыдущий период. И в апреле 2018 года стартует 15-летняя заявочная кампания. Так что активизация сторонников изменения именно сейчас вполне понятна.
Как считают эксперты, такие изменения могут подорвать отечественную промышленность. И те 600 миллиардов рублей инвестиций, которые закладываются на грядущий период, можно будет смело делить на 10. Что касается игроков рынка, то с новыми правилами они будут вынуждены выбирать между покупкой нового судна или строительством перерабатывающего завода и откладыванием денег для участия в аукционе.
Против изменения принципа распределения квот уже высказались многие игроки рынка. Поддержал их и врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко. Последний написал письмо помощнику президента Путина Андрею Белоусову письмо с призывом сохранить исторический принцип распределения квот.
Стоит отметить то, что Русская рыбопромышленная компания (РРПК) появилась на рынке совсем недавно – в прошедшем 2017 году. Несмотря на это она уже успела выиграть аукцион, приобретя в его рамках за гигантские 10 миллиардов рублей квоты на вылов 2500 тонн краба. Судя по всему, «авторы» были напуганы резкой реакцией, и решили сменить тактику. В частности, в письме говорилось об альтернативе, призванной «снизить давление» на игроков рынка. Согласно ей 40 процентов квот будут разыгрываться на аукционе, 40 процентов – распределяться по историческому принципу, а еще 20 переданы инвесторам в обмен на обязательства строить суда на отечественных верфях либо возводить перерабатывающие предприятия.
Что касается регулятора отрасли, то там пока делают вид соблюдения нейтралитета. Так, глава Росрыболовства Илья Шестаков, по материалам «Ведомостей», заявил о необходимости поиска альтернативы в том случае, если правила распределения квот все же будут изменены.
Панику в рыбопромысловой отрасли страны вызвали слухи о якобы посланном президенту В.В. Путину неизвестной «группой авторов» анонимном письме, в котором высказывался призыв изменить действующую схему распределения квот на вылов краба. Действующую на данный момент историческую схему авторы предлагают заменить аукционом.
На данный момент подходит к концу 10-летний период принятого в 2008 году распределения квот. В основу данного распределения заложен исторический анализ работы игроков рынка за предыдущий период. И в апреле 2018 года стартует 15-летняя заявочная кампания. Так что активизация сторонников изменения именно сейчас вполне понятна.
Как считают эксперты, такие изменения могут подорвать отечественную промышленность. И те 600 миллиардов рублей инвестиций, которые закладываются на грядущий период, можно будет смело делить на 10. Что касается игроков рынка, то с новыми правилами они будут вынуждены выбирать между покупкой нового судна или строительством перерабатывающего завода и откладыванием денег для участия в аукционе.
Против изменения принципа распределения квот уже высказались многие игроки рынка. Поддержал их и врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко. Последний написал письмо помощнику президента Путина Андрею Белоусову письмо с призывом сохранить исторический принцип распределения квот.
Стоит отметить то, что Русская рыбопромышленная компания (РРПК) появилась на рынке совсем недавно – в прошедшем 2017 году. Несмотря на это она уже успела выиграть аукцион, приобретя в его рамках за гигантские 10 миллиардов рублей квоты на вылов 2500 тонн краба. Судя по всему, «авторы» были напуганы резкой реакцией, и решили сменить тактику. В частности, в письме говорилось об альтернативе, призванной «снизить давление» на игроков рынка. Согласно ей 40 процентов квот будут разыгрываться на аукционе, 40 процентов – распределяться по историческому принципу, а еще 20 переданы инвесторам в обмен на обязательства строить суда на отечественных верфях либо возводить перерабатывающие предприятия.
Что касается регулятора отрасли, то там пока делают вид соблюдения нейтралитета. Так, глава Росрыболовства Илья Шестаков, по материалам «Ведомостей», заявил о необходимости поиска альтернативы в том случае, если правила распределения квот все же будут изменены.
Автор: Роман