В Москве мужчина из-за измены супруги устроил стрельбу
Поздним вечером 9 января в Москве мужчина начал стрелять из травматического пистолета в одном из дворов. Узнав об измене жены, москвич открыл пальбу, угрожая застрелить неверную супругу и себя.
Два выстрела из травмата во дворе жилого дома по улице Щербаковской успел сделать обманутый муж, после чего был задержан сотрудниками полиции. Правоохранители установили, что стрелявший был состоянии алкогольного опьянения. По данному инциденту ведутся следственные действия.
Два выстрела из травмата во дворе жилого дома по улице Щербаковской успел сделать обманутый муж, после чего был задержан сотрудниками полиции. Правоохранители установили, что стрелявший был состоянии алкогольного опьянения. По данному инциденту ведутся следственные действия.
Автор: Артемов Сергей