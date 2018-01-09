В Ижевске ребенок умер на приеме у педиатра
8 января в Ижевске ребенок, которому исполнился 1 год 10 месяцев, умер на приеме у педиатра. Инцидент, произошедший в ГКБ №5 по улице Короткова, прокомментировала Людмила Гузнищева, замглавы Министерства здравоохранения.
«Малыша привели на прием к открытию поликлиники. Осмотр проводил дежурный врач. Сказать, от чего погиб ребенок, пока сложно, ждем результаты вскрытия. Возможно, на фоне быстротекущей вирусной инфекции развилась пневмония, приведшая к летальному исходу», - рассказала Гузнищева.
В Минздраве рекомендуют обращаться к врачу при первых признаках простуды, поскольку вирусная пневмония, характерная для данного времени года, развивается в течении пары часов. По факту смерти ребенка начата проверка. Комиссии предстоит выяснить, почему родители не вызвали скорую помощь или врача на дом.
Ранее в Ижевске около медучреждения скончался мужчина с перевязанной головой.
«Малыша привели на прием к открытию поликлиники. Осмотр проводил дежурный врач. Сказать, от чего погиб ребенок, пока сложно, ждем результаты вскрытия. Возможно, на фоне быстротекущей вирусной инфекции развилась пневмония, приведшая к летальному исходу», - рассказала Гузнищева.
В Минздраве рекомендуют обращаться к врачу при первых признаках простуды, поскольку вирусная пневмония, характерная для данного времени года, развивается в течении пары часов. По факту смерти ребенка начата проверка. Комиссии предстоит выяснить, почему родители не вызвали скорую помощь или врача на дом.
Ранее в Ижевске около медучреждения скончался мужчина с перевязанной головой.
Автор: Джанабилова Татьяна П