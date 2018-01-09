На Кубани парень убил свою бабушку, увидев в ней ведьму
На Кубани молодой человек убил бабушку, приняв ее за ведьму. Инцидент был зафиксирован в Ейске в конце декабря прошлого года. Сведениями поделились в краевом СК РФ.
Как установило следствие, перед новогодними праздниками внук приехал в гости к бабушке. Вечером 27 декабря внук без всяческих на то причин нанес 75-летней пенсионерке пять ударов ломом по голове. От полученных травм она скончалась на месте. После содеянного родственник погибшей скрылся.
1 января 2018 года труп пенсионерки нашли её знакомые, которые пришли ее поздравить с Новым годом. На данный момент подозреваемый в совершении преступления уже задержан. Он рассказал, что увидев в собственной бабушке ведьму.
В настоящее время обвиняемый пребывает на стационарном лечении в психоневрологическом диспансере. По факту случившегося инициировано уголовное делопроизводство, его расследования продолжается.
Как установило следствие, перед новогодними праздниками внук приехал в гости к бабушке. Вечером 27 декабря внук без всяческих на то причин нанес 75-летней пенсионерке пять ударов ломом по голове. От полученных травм она скончалась на месте. После содеянного родственник погибшей скрылся.
1 января 2018 года труп пенсионерки нашли её знакомые, которые пришли ее поздравить с Новым годом. На данный момент подозреваемый в совершении преступления уже задержан. Он рассказал, что увидев в собственной бабушке ведьму.
В настоящее время обвиняемый пребывает на стационарном лечении в психоневрологическом диспансере. По факту случившегося инициировано уголовное делопроизводство, его расследования продолжается.
Автор: Валерия Орлова