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exclusive / Шоу-бизнес

Дана Борисова напала на Алену Кравец из-за "грязных слухов"
Дана Борисова и Алена Кравец повздорили. Первая обвинила оппонентку в распускании "грязных слухов". Перепалка состоялась в Instagram. Телеведущая сделала пост, в котором написала, что Кравец намекает незнакомым мужчинам на интимные отношения.

Дана Борисова напала на Алену Кравец из-за "грязных слухов"


Борисова упрекнула Кравец в оскорблении ее религиозных чувств. Телеведущая сейчас пребывает в Рыльском монастыре, где находится могила старца Ипполита, который помогал людям с разными зависимостями. Борисова объяснила свой пост просьбой быть более сдержанной в общении с неизвестными мужчинами и пообещала помолиться об искуплении грехов Кравец.

Дана Борисова напала на Алену Кравец из-за "грязных слухов"


В ответ Алена Кравец выложила свой пост, в котором напомнила телеведущей, что не раз заступалась за нее на разных эфирах. Также она усомнилась в том, что Дана излечилась от наркотической зависимости и не ведет беспорядочную половую жизнь.
Автор: Соколов Вячеслав
Вчера, 18:45
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