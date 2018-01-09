В Омске будут судить убившего младенца мужчину
В городке Нефтяников 38-летний житель Омска совершил убийство своего трехмесячного ребенка. Подозреваемому в тяжком преступлении мужчине грозит пожизненное заключение.
В пресс-службе СКР рассказали о восстановленной картине произошедшего. По их заявлению, мужчина находился в квартире наедине со своим младенцем. Разъяренный постоянным хныканьем малыша, отец унес его в ванную комнату, где, схватив его за ножки, подставил младенца под струю горячей воды, а затем несколько раз ударил его головой о край ванной. Затем позвонил супруге и заявил ей, что ребенок перестал дышать.
Вначале информация о насильственной смерти мальчика не нашла подтверждения, но в результате судебно-медицинской экспертизы удалось восстановить детали трагедии. Сам подозреваемый омич утверждает на допросах, что малыш сам случайно ударился головой.
В пресс-службе СКР рассказали о восстановленной картине произошедшего. По их заявлению, мужчина находился в квартире наедине со своим младенцем. Разъяренный постоянным хныканьем малыша, отец унес его в ванную комнату, где, схватив его за ножки, подставил младенца под струю горячей воды, а затем несколько раз ударил его головой о край ванной. Затем позвонил супруге и заявил ей, что ребенок перестал дышать.
Вначале информация о насильственной смерти мальчика не нашла подтверждения, но в результате судебно-медицинской экспертизы удалось восстановить детали трагедии. Сам подозреваемый омич утверждает на допросах, что малыш сам случайно ударился головой.
Автор: Артемов Сергей