ЦБ: В декабре 2017 года у шести банков была отозвана лицензия

АО «Коммерческий банк «Северный Кредит»Банк России провел проверку «КБ «Северный Кредит» в начале декабря. По информации от ЦБ, специалистам не были переданы данные о первичных данных, подтверждающих право официальной собственности на приобретенный портфель ценных бумаг. В ходе оценки рисков удалось установить, что кредитная организация потеряла полный объем собственных средств. Договор о приобретении ценных бумаг был заключен временно исполняющим обязанности руководителя кредитной организации, что также стало причиной дополнительных проверок. В их ходе были выявлены признаки осуществления схемных операций по незаконному выведению средств. Также банк не выполнял требования, прописанные на законодательном уровне, которые касались контроля по «отмыванию» денежных средств путем конвертирования валюты и работы с другими кредитными организациям. Нормативная достаточность капитала банка при этом понизилась более чем на 3 процента. В связи с этим, лицензия АО «Коммерческий банк «Северный Кредит» была отозвана.ООО «Коммерческий банк «Преодоление»В ходе проверки порядка деятельности и капитализации данного банка были выявлены многочисленные и строгие нарушения законодательных актов Банка России по отмывании доходов, которые были получены преступным путем. Сведения об операциях такого рода подлежали обязательному контролю, однако требования ЦБ не были выполнены в полной мере. Представители кредитной организации отказывали в предоставлении тех или иных документов, что стало причиной проведения более тщательной проверки. Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены факты проведения незаконных валютных и конвертационных операций, связанных с деятельностью запрещенных организаций. Многие их них не отражались в официальном бухгалтерской отчете банка, что существенно повлияло на его реальный капитал. Руководство и собственники банка не предприняли никаких действенных мер по нормализации его внутренней и внешней деятельности. Из-за данных обстоятельств было принято решение о выведении кредитной организации с отечественного рынка услуг.АО «Банк профсоюзной солидарности и новых социальных инвестиций «Солидарность»Основной причиной отзыва лицензии данного регулятора стало внедрение потенциально искованной бизнес-модели. Кроме того, большая часть активов имела низкое качество, что ставило под сомнение работоспособность банков при низком уровне получения средств от вкладчиков. Процесс работы был ориентирован на привлечение средств агрессивными методами. Кроме того, активы неудовлетворительного качества ставили клиентов в потенциально опасную ситуацию, из-за которой организация оказалась на грани банкротства. Банк России неоднократно применял в отношении кредитной организации АО «Банк «Солидарность» меры надзорного реагирования, однако руководство не приняло никаких мер. В ходе первой проверки было вынесено постановление о запрете привлечения средств от физических лиц, но оно всячески игнорировалось, что привело к обесцениванию документации. Банк «Солидарность» АО допускал многочисленные нарушения ограничений на осуществление важных отдельных операций, игнорируя интересы кредиторов и вкладчиков.ООО «Коммерческий Банк «Канский»Большую часть базы ресурсов данного банка составляли инвестиции от населения. Они же направлялись и на кредитование для физических лиц. Из-за неэффективной системы управления и подсчета рисков было принято решение перейти на работу с внешними инвесторами. В ходе проводимой Банком России инспекционной проверки установлен факт отсутствия в распоряжении КБ «Канский» ООО первичных документов. Представители банка сообщили, что не располагают бумагами, так как они находятся у получателей услуг кредитования без необходимости создания копий. Организация на протяжении полугода не смогла выполнить предписания, прописанные в постановлении ЦБ, ввиду чего была лишена лицензии на работу на банковском рынке РФ.ООО «Коммерческий банк «Новопокровский»Банная кредитная организация не соблюдала правила, прописанные в нормативных актах Банка России. Также были выявлены многочисленные случаи легализации доходов, полученных преступным и неправомерным путем. Бизнес модель организации был сомнительной, ввиду чего было принято решение провести проверку. В ходе нее удалось выявить активы низкого качества, существенно повышающие риски для вкладчиков.ООО «Коммерческий банк «Европейский Стандарт»Данный банк был ориентирован на проведении теневых валютных операций, ориентированных на отсутствие сведений в бухгалтерском учете. В ноябре минувшего года была проведена проверка, в ходе которой удалось установить, что из одной из касс организации пропала крупная сумма денег. В результате доформирования необходимых резервов на возможные потери снизился капитал, перед отзывом лицензии находящийся на грани банкротства.Информация взята с сайта banki.ru.