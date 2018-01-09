Советский район Уфы остался без отопления и горячей воды
Во вторник, 9 января, некоторые многоквартирные дома, расположенные в Советском районе Уфы, остались без горячей воды и тепла. Представители горадминистрации пояснили, что инцидент произошёл из-за аварийного выключения системы центрального отопления.
Уточняется, на территории находящегося на реконструкции школьного учреждения №44 рабочие во время переноса теплосети случайно повредили обходную линию. Произошедшая авария спровоцировала отключение подачи горячей воды в домах, расположенных в районе указанной школы. Специалисты устраняют поломку, чиновники Уфы приносят горожанам извинения за временные неудобства.
Ранее сообщалось об очередном подорожании бензина в Уфе.
Уточняется, на территории находящегося на реконструкции школьного учреждения №44 рабочие во время переноса теплосети случайно повредили обходную линию. Произошедшая авария спровоцировала отключение подачи горячей воды в домах, расположенных в районе указанной школы. Специалисты устраняют поломку, чиновники Уфы приносят горожанам извинения за временные неудобства.
Ранее сообщалось об очередном подорожании бензина в Уфе.
Автор: Воробьева Алина