Коллекция Ultimate Porsche 964 уйдет с молотка в марте 2018 года
Коллекция из 12 автомобилей Ultimate Porsche 964 уйдет с молотка. Аукцион RM Sotheby's состоится 10 марта на Амелийском острове.
В коллекцию спортивных автомобилей вошел Porsche Carrera RS 3.8 за 1,5 млн долларов, RSR 3.8 за 1,4 млн долларов, Turbo S «Leichtbau» за 1,2 млн долларов. Все модели выполнены в желтом цвете. На аукционе продадут и более дешевые модели, от 200 тыс. до 250 тыс. долларов: Turbo 89 г.в., Turbo 3.3 91 г.в., Carrera RS 92 и 93 г.в., Speedster 94 г.в., Turbo 3.6 94 г.в.
Из среднего ценового сегмента будут представлены следующие модели: белый Carrera 91 г.в. (до 325 тыс. долларов), серебристый и желтый Turbo S 94 г.в. за 650 и 800 тыс. долларов.
Ранее с молотка ушел кабриолет Porsche 901.
В коллекцию спортивных автомобилей вошел Porsche Carrera RS 3.8 за 1,5 млн долларов, RSR 3.8 за 1,4 млн долларов, Turbo S «Leichtbau» за 1,2 млн долларов. Все модели выполнены в желтом цвете. На аукционе продадут и более дешевые модели, от 200 тыс. до 250 тыс. долларов: Turbo 89 г.в., Turbo 3.3 91 г.в., Carrera RS 92 и 93 г.в., Speedster 94 г.в., Turbo 3.6 94 г.в.
Из среднего ценового сегмента будут представлены следующие модели: белый Carrera 91 г.в. (до 325 тыс. долларов), серебристый и желтый Turbo S 94 г.в. за 650 и 800 тыс. долларов.
Ранее с молотка ушел кабриолет Porsche 901.
Автор: Джанабилова Татьяна П