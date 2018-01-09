Владимир Путин отменил понятие "жилье эконом-класса"
Владимир Путин подписал закон, вступление в силу которого отменяет ранее введенное понятие «жилье экономического класса». Теперь оно получит название «стандартное». Такая информация опубликована на интернет-сайте Кремля.
Сотрудники Минстроя установят требования к такому типу недвижимости, в том числе к размерам помещений. До этого момента под официальным понятием «стандартное» будет пониматься жилье, условия которого полностью соответствуют эконом-классу. Законом вводится два вида аукционов, организатором которого будет выступать Агентство ипотечного жилищного кредитования. В рамках него стороны станут заключать договор аренды для комплексного развития территории. Также будет проводиться аукцион, предполагающий непосредственное обязательство застройщика передать часть своего имущество ведомству. Все мероприятия могут проводиться в электронной форме.
Эксперты считают название «экономкласс» обидным для российских граждан. По их мнению, жильё должно быть доступным, но не дешевым.
Сотрудники Минстроя установят требования к такому типу недвижимости, в том числе к размерам помещений. До этого момента под официальным понятием «стандартное» будет пониматься жилье, условия которого полностью соответствуют эконом-классу. Законом вводится два вида аукционов, организатором которого будет выступать Агентство ипотечного жилищного кредитования. В рамках него стороны станут заключать договор аренды для комплексного развития территории. Также будет проводиться аукцион, предполагающий непосредственное обязательство застройщика передать часть своего имущество ведомству. Все мероприятия могут проводиться в электронной форме.
Эксперты считают название «экономкласс» обидным для российских граждан. По их мнению, жильё должно быть доступным, но не дешевым.
Автор: Валерия Орлова