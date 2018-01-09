В Мурманске пьяный мужчина воткнул другу в голову штангенциркуль
В Мурманске посиделки двух друзей обернулись серьезным конфликтом. В процессе драки приятель воткнул другу в голову штангенциркуль. В итоге пострадавший был отправлен в больницу со значительными колотыми и резанными ранами.
Мужчина 1982 г. р. получил множественные ранения теменной зоны на голове и носа. Он рассказал, что у него случился конфликт со знакомым в процессе общего распития алкоголя в квартире по улице Ломоносова. В ходе этой ссоры приятель несколько раз ударил жертву штангенциркулем.
Сотрудники ППС смогли быстро задержать подозреваемого и отправить его в отдел полиции, как сообщило УМВД РФ по области. По факту серьезного нанесения телесных повреждений против жителя Мурманска возбудили уголовное дело. Преступнику грозит заключение под стражу сроком до 2-х лет.
Мужчина 1982 г. р. получил множественные ранения теменной зоны на голове и носа. Он рассказал, что у него случился конфликт со знакомым в процессе общего распития алкоголя в квартире по улице Ломоносова. В ходе этой ссоры приятель несколько раз ударил жертву штангенциркулем.
Сотрудники ППС смогли быстро задержать подозреваемого и отправить его в отдел полиции, как сообщило УМВД РФ по области. По факту серьезного нанесения телесных повреждений против жителя Мурманска возбудили уголовное дело. Преступнику грозит заключение под стражу сроком до 2-х лет.
Автор: Дрокина Татьяна