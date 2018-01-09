Изменившаяся Елена Корикова проводит дни с красавцем тренером по горным лыжам
Изменившаяся до неузнаваемости Елена Корикова проводит дни с красавцем-мужчиной. Соответствующий снимок, сделанный на горнолыжном курорте, 45-летняя актриса разместила в микроблоге Instagram.
Корикова стала вести микроблог в июне прошлого года, не желая стать жертвой фейковых страниц. При регистрации актриса даже не могла использовать созвучные с фамилией ники, все они были заняты. Фанаты активно подписываются на официальный аккаунт звезды, но она не балует их своим вниманием.
Новый пост фолловеры встретили с воодушевлением, посчитав, что Корикова показала своего возлюбленного. В комментарии их ждало разочарование – приятный мужчины оказался инструктором по горным лыжам.
Корикову и ее тренера засыпали комплиментами, но хейтеры сделали акцент на изменениях во внешности актрисы. Многие посчитали, что она стала злоупотреблять инъекциями ботокса.
Ранее сообщалось о депрессии Коряковой.
Корикова стала вести микроблог в июне прошлого года, не желая стать жертвой фейковых страниц. При регистрации актриса даже не могла использовать созвучные с фамилией ники, все они были заняты. Фанаты активно подписываются на официальный аккаунт звезды, но она не балует их своим вниманием.
Новый пост фолловеры встретили с воодушевлением, посчитав, что Корикова показала своего возлюбленного. В комментарии их ждало разочарование – приятный мужчины оказался инструктором по горным лыжам.
Корикову и ее тренера засыпали комплиментами, но хейтеры сделали акцент на изменениях во внешности актрисы. Многие посчитали, что она стала злоупотреблять инъекциями ботокса.
Ранее сообщалось о депрессии Коряковой.
Автор: Джанабилова Татьяна П