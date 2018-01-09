Кристина Асмус опубликовала пикантное фото в ванной
Известная актриса театра и кино Кристина Асмус поделилась со своими фолловерами пикантным фото, сделанным в ванной. Соответствующий снимок появился в профиле знаменитости в соцсети Instagram.
На новой фотографии актриса предстала обнаженной, она сидит в белой ванной обнаженной и не смотрит в кадр. Волосы Асмус является влажными, ее образ дополняет яркий макияж.
Пользователей удивил подобный снимок в коллекции Асмус. Обычно актриса публикует фото из повседневной жизни в привычных образах. За непродолжительное время пост актрисы собрал огромное количество комментариев и отметок «мне нравится».
На новой фотографии актриса предстала обнаженной, она сидит в белой ванной обнаженной и не смотрит в кадр. Волосы Асмус является влажными, ее образ дополняет яркий макияж.
Пользователей удивил подобный снимок в коллекции Асмус. Обычно актриса публикует фото из повседневной жизни в привычных образах. За непродолжительное время пост актрисы собрал огромное количество комментариев и отметок «мне нравится».
Автор: Валерия Орлова