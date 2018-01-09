Аномальное тепло в Москве и снег в Сахаре могут указывать на глобальное потепление
Выпадение снега на территории пустыни Сахары на фоне аномально теплой зимы в РФ указывают на глобальной потепление. Об этом сообщил глава Гидрометцентра.
«Все данные эпизоды: снег на территории Сахары, долгое похолодание на территории Северной Америки, аномально теплая погода в европейской части РФ, затяжные дожди стали значительно чаще. Повышенная повторяемость подобных экстремальных событий являются следствиями глобального потепления», — сообщает ТАСС, ссылаясь на собственный источник.
В то же время этом метеоролог подчеркнул, что это является выражением не его личной позиции, но точки зрения исследователей, которые изучают изменение климата. Толщина снежного покрова в Сахаре достигла 40 см. По прошествии нескольких часов он растаял. В течение последних 37 лет снег выпадал в пустыне 4 раза. Предыдущий снегопад зафиксировали в 2017 году. При этом в европейскую часть РФ по итогам длительной оттепели постепенно возвращается зима. В Москве в самые ближайшие дни ожидается похолодание до 4-6 градусов ниже нуля, а в выходные - до 9-14 градусов со знаком минус.
«Все данные эпизоды: снег на территории Сахары, долгое похолодание на территории Северной Америки, аномально теплая погода в европейской части РФ, затяжные дожди стали значительно чаще. Повышенная повторяемость подобных экстремальных событий являются следствиями глобального потепления», — сообщает ТАСС, ссылаясь на собственный источник.
В то же время этом метеоролог подчеркнул, что это является выражением не его личной позиции, но точки зрения исследователей, которые изучают изменение климата. Толщина снежного покрова в Сахаре достигла 40 см. По прошествии нескольких часов он растаял. В течение последних 37 лет снег выпадал в пустыне 4 раза. Предыдущий снегопад зафиксировали в 2017 году. При этом в европейскую часть РФ по итогам длительной оттепели постепенно возвращается зима. В Москве в самые ближайшие дни ожидается похолодание до 4-6 градусов ниже нуля, а в выходные - до 9-14 градусов со знаком минус.
Автор: Валерий Антонов