Asus представила панели для объединения экранов
Компания Asus показала новые панели Bezel-free Kit, которые нужны, чтобы объединить систему из трех экранов. Проект разрабатывало подразделение Republic of Gamers.
Это решение для игроков представляет собой 2 линзы, которые с помощью рефракции света дают возможность скрыть мест соединения экранов, образуя монолитную картинку.
Устанавливать панели надо под углом 130 град. Отмечается, что система работает без какого-либо дополнительного ПО. Она совместима почти со всеми мониторами. Пока стоимость и дата выхода новинки неизвестны. В компании сказали только, что панель появится в продаже уже в этом году.
Это решение для игроков представляет собой 2 линзы, которые с помощью рефракции света дают возможность скрыть мест соединения экранов, образуя монолитную картинку.
Устанавливать панели надо под углом 130 град. Отмечается, что система работает без какого-либо дополнительного ПО. Она совместима почти со всеми мониторами. Пока стоимость и дата выхода новинки неизвестны. В компании сказали только, что панель появится в продаже уже в этом году.
Автор: Дрокина Татьяна