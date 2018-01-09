Samsung Electronics представил складной смартфон Galaxy X
Компания Samsung Electronics анонсировала свой складной смартфон Galaxy X, осуществляющий на работу на базе ОС Android. Ключевым компонентом новинки стала полиимидная плёнка.
При складывании девайса его панели обращены наружу. Что касается развёрнутого вида, то гаджет представляет собой 7-дюймовый планшет. Полиимидная плёнка является очень гибкой и тонкой, он имеет высокую устойчивость к нагреву, а также способность сохранять стабильное состояние в огромном диапазоне температур.
Модель Galaxy X поступит в продажу на рынках России, США и странах Западной Европы. Эксперты прогнозируют, что устройство будет очень популярным в 2019 году.
На данный момент неизвестно, когда новинка поступит в продажу. Также производитель не огласил стоимость гаджета.
При складывании девайса его панели обращены наружу. Что касается развёрнутого вида, то гаджет представляет собой 7-дюймовый планшет. Полиимидная плёнка является очень гибкой и тонкой, он имеет высокую устойчивость к нагреву, а также способность сохранять стабильное состояние в огромном диапазоне температур.
Модель Galaxy X поступит в продажу на рынках России, США и странах Западной Европы. Эксперты прогнозируют, что устройство будет очень популярным в 2019 году.
На данный момент неизвестно, когда новинка поступит в продажу. Также производитель не огласил стоимость гаджета.
Автор: Валерия Орлова