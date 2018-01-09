На участках трассы «Москва – Санкт-Петербург» с 9 января выросли тарифы на проезд
На определенных участках высокопропускной трассы «Москва – Санкт-Петербург» с сегодняшнего дня, 9 января, существенно выросли тарифы на проезд. Стоимость увеличения колеблется в пределах 10-50 рублей. Сведения предоставила компания «Автодор».
По имеющимся сведениям, на скоростной автомагистрали М-11 повышена стоимость проезда в сторону Шереметьево, Зеленограда, ММК (А107), Солнечногорска. По транспондеру продолжают действовать 20-процентные скидки. До конца января водители легковых транспортные средств имеют право перемещаться по трассе бесплатно с часу носи до шести утра.
Стоит отметить, что транспондер устанавливается на лобовом стекле автомобиля для автоматического списания средств за проезд. При этом скорость не должна превышать 30 км/час.
Ранее сообщалось о повышении тарифов на проезд по трассе М4 «Дон».
По имеющимся сведениям, на скоростной автомагистрали М-11 повышена стоимость проезда в сторону Шереметьево, Зеленограда, ММК (А107), Солнечногорска. По транспондеру продолжают действовать 20-процентные скидки. До конца января водители легковых транспортные средств имеют право перемещаться по трассе бесплатно с часу носи до шести утра.
Стоит отметить, что транспондер устанавливается на лобовом стекле автомобиля для автоматического списания средств за проезд. При этом скорость не должна превышать 30 км/час.
Ранее сообщалось о повышении тарифов на проезд по трассе М4 «Дон».
Автор: Джанабилова Татьяна П