Видео: Новый рекорд дрифта с дозаправкой на ходу установил BMW M5
В течении восьми часов на специальной гоночной трассе новая модель BMW M5 находилась в управляемом заносе. Спорткар успел преодолеть дистанцию свыше трехсот километров и дозаправлялся на ходу.
В Сети выложили видео рекорда по продолжительности дрифта, выполненного на новейшей модели BMW M5 под управлением инструктора школы водительского мастерства. В ходе 8-часового управляемого заноса выполнено 5 дозаправок на ходу. BMW M5 прошлого выпуска равнялась с дрифтующим авто и из ее бака топливо перекачивали в испытываемую машину. В результате был поставлен рекорд по синхронному дрифту двух автомобилей. Достижения внесены в книгу рекордов Гиннесса, чей представитель присутствовал на трассе.
Технические характеристики новой модели BMW M5, имеющей 600-сильный двигатель по капотом, позволяют ей достигать 100 км/ч за 3,4 секунды, максимальная скорость движения составляет 250 км/ч, а в модификации M Driver’s Package спорткар может разогнаться до 305 километров.
В Сети выложили видео рекорда по продолжительности дрифта, выполненного на новейшей модели BMW M5 под управлением инструктора школы водительского мастерства. В ходе 8-часового управляемого заноса выполнено 5 дозаправок на ходу. BMW M5 прошлого выпуска равнялась с дрифтующим авто и из ее бака топливо перекачивали в испытываемую машину. В результате был поставлен рекорд по синхронному дрифту двух автомобилей. Достижения внесены в книгу рекордов Гиннесса, чей представитель присутствовал на трассе.
Технические характеристики новой модели BMW M5, имеющей 600-сильный двигатель по капотом, позволяют ей достигать 100 км/ч за 3,4 секунды, максимальная скорость движения составляет 250 км/ч, а в модификации M Driver’s Package спорткар может разогнаться до 305 километров.
Автор: Артемов Сергей