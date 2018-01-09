Ксения Собчак в самолете сообщила об усталости летать
Телеведущая, журналист и кандидат в президенты РФ Ксения Собчак сообщила о том, что очень устала летать. Об этом знаменитость сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.
В профиле теледивы появился снимок ее ног на фоне иллюминатора. Собчак сообщила, что ее ждет очень длинный полет и «жаркие» переговоры по фандрайзингу. После этого знаменитость снова будет ждать любимый «Аэрофлот».
Однако Собчак нашла и плюсы: в нынешнем году она станет не только платиновым членом компании, но и перевозчику придется сделать ей так называемое специальное членство – «платиновый член с оторочной из бриллиантов и соболя».
Поклонники оценили чувство юмора кандидата в президенты РФ. Они пожелали Ксении Собчак спокойного полёта и удачных переговоров.
В профиле теледивы появился снимок ее ног на фоне иллюминатора. Собчак сообщила, что ее ждет очень длинный полет и «жаркие» переговоры по фандрайзингу. После этого знаменитость снова будет ждать любимый «Аэрофлот».
Однако Собчак нашла и плюсы: в нынешнем году она станет не только платиновым членом компании, но и перевозчику придется сделать ей так называемое специальное членство – «платиновый член с оторочной из бриллиантов и соболя».
Поклонники оценили чувство юмора кандидата в президенты РФ. Они пожелали Ксении Собчак спокойного полёта и удачных переговоров.
Автор: Валерия Орлова