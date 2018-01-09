Мошенник в Кирове расплачивался купюрами "Банка приколов"
Продавец из Кирова стал жертвой мошенника, который расплачивался за товары фальшивыми купюрами «Банка приколов». Он встречался с продавцами в вечернее время.
Кировчанин, продававший свой телевизор через интернет - объявления, в декабре обратился в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве. Сделка происходила в вечернее время, что мешало потерпевшему сразу вскрыть обман. В стопке наличных денег, переданных продавцу, лишь одна верхняя купюра была подлинной, остальные банкноты были выпущены «Банком приколов». Продавца обманули на 10 000 руб..
Обворованными находчивым мошенником стали несколько продавцов мобильных телефонов и комплектующих для ПК. После сделки мошенник больше не брал трубку.
Полиция вычислила 42-х летнего мужчину, который раньше не попадал в поле зрения органов правопорядка. Мошенника заподозрили, как минимум, в 8 эпизодах.
Кировчанин, продававший свой телевизор через интернет - объявления, в декабре обратился в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве. Сделка происходила в вечернее время, что мешало потерпевшему сразу вскрыть обман. В стопке наличных денег, переданных продавцу, лишь одна верхняя купюра была подлинной, остальные банкноты были выпущены «Банком приколов». Продавца обманули на 10 000 руб..
Обворованными находчивым мошенником стали несколько продавцов мобильных телефонов и комплектующих для ПК. После сделки мошенник больше не брал трубку.
Полиция вычислила 42-х летнего мужчину, который раньше не попадал в поле зрения органов правопорядка. Мошенника заподозрили, как минимум, в 8 эпизодах.
Автор: Соколов Вячеслав