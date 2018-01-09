Toyota презентовала беспилотный магазин на колесах e-Palette
Беспилотные электрокары и роботизированные торговые площадки представляют собой 2 технологических тренда, которые достаточно активно усиливались в 2017 году. Во время выставки CES компания Toyota представила свой концепт, объединяющий оба направления – беспилотный магазин на колесах. Как стало известно, роботизированная подвижная торговая площадка была названа e-Palette.
Платформа может применяться в целях развития уличной торговли, включая продажу еды, а также как механизм доставки товаров. В соответствии с замыслом разработчиков, электрокар рассматривается в качестве некоего промежуточного механизма между небольшими магазинами и торговлей в режиме онлайн. Благодаря своему открытому дизайну интерьера беспилотник e-Palette может быть переоборудован для нужд конкретного пользователя, будет ли это доставка посылок либо применение пассажиров в рамках оказания услуг такси.
На сегодня продукт остается на стадии концепта, однако работники компании заверяют, что настоящие авто будут размещены на дорогах США и прочих государств в начале 2020-х. Вначале беспилотный магазин на колесах станет частью ряда исследований. Впоследствии Toyota намерена реализовать e-Palette компаниям DiDi, Uber, Amazon, Pizza Hut и Mazda. На протяжении нескольких лет японский производитель отказывалась от создания электрокаров в пользу авто, использующих водородное топливо. При этом изменения на рынке наряду с развитием технологий привели к тому, что компания оказалась вынуждена переписать свои бизнес-планы.
Платформа может применяться в целях развития уличной торговли, включая продажу еды, а также как механизм доставки товаров. В соответствии с замыслом разработчиков, электрокар рассматривается в качестве некоего промежуточного механизма между небольшими магазинами и торговлей в режиме онлайн. Благодаря своему открытому дизайну интерьера беспилотник e-Palette может быть переоборудован для нужд конкретного пользователя, будет ли это доставка посылок либо применение пассажиров в рамках оказания услуг такси.
На сегодня продукт остается на стадии концепта, однако работники компании заверяют, что настоящие авто будут размещены на дорогах США и прочих государств в начале 2020-х. Вначале беспилотный магазин на колесах станет частью ряда исследований. Впоследствии Toyota намерена реализовать e-Palette компаниям DiDi, Uber, Amazon, Pizza Hut и Mazda. На протяжении нескольких лет японский производитель отказывалась от создания электрокаров в пользу авто, использующих водородное топливо. При этом изменения на рынке наряду с развитием технологий привели к тому, что компания оказалась вынуждена переписать свои бизнес-планы.
Автор: Валерий Антонов