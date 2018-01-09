Шура поехал в Курган для прохождения лечения
Популярный певец Шура приехал в клинику Илизарова, расположенную в Кургане, для прохождения лечения. О своих планах отправиться в больницу на Зауралье исполнитель рассказал еще несколько месяцев назад.
Тогда его заметили на прогулке по улицам Екатеринбурга. Шура говорил, что после новогодних праздников собирается посетить клинику в Кургане. Он планирует пробыть там несколько месяцев.
Также певец рассказал, что в палате больницы даже есть СПА. Шура сравнил клинику с курортом Куршавель, правда, отметил, что там немного лучше. Хотя и в Кургане неплохо, добавил исполнитель.
В Зауралье знаменитость будет лечить суставы. После этого, по словам самого певца, он собирается выступать еще не меньше 5 лет.
Тогда его заметили на прогулке по улицам Екатеринбурга. Шура говорил, что после новогодних праздников собирается посетить клинику в Кургане. Он планирует пробыть там несколько месяцев.
Также певец рассказал, что в палате больницы даже есть СПА. Шура сравнил клинику с курортом Куршавель, правда, отметил, что там немного лучше. Хотя и в Кургане неплохо, добавил исполнитель.
В Зауралье знаменитость будет лечить суставы. После этого, по словам самого певца, он собирается выступать еще не меньше 5 лет.
Автор: Дрокина Татьяна