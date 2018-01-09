На севере Москвы горит подвальный склад, есть угроза обрушения
На севере Москвы загорелся Ильменский подвальный склад. В связи с этим пришлось перекрыть Итальянский проезд. Местные СМИ сообщают о возможном обрушении неэксплуатируемого ангара.
Огонь в складке распространился на площади 100 квадратных метров. На данный момент пожарные уже локализовали возгорание. Во время тушения сотрудникам МЧС пришлось применять пену высокой кратности.
Причины возникновения пожара пока не разглашаются. О наличии пострадавших и погибших также ничего неизвестно.
Огонь в складке распространился на площади 100 квадратных метров. На данный момент пожарные уже локализовали возгорание. Во время тушения сотрудникам МЧС пришлось применять пену высокой кратности.
Причины возникновения пожара пока не разглашаются. О наличии пострадавших и погибших также ничего неизвестно.
Автор: Валерия Орлова