В Воронежской области пьяный мужчина зарезал собутыльника
29 декабря, в 19:00, в Воронежской области жильцы обнаружили в подъезде 9-этажного дома убитого 34-летнего мужчину. Сведения об инциденте, случившемся в селе Новая Усмань, предоставлены на сайте МВД РФ по Новоусманскому району.
Сообщается, полицейские по горячим следам вышли на 46-летнего подозреваемого, знавшего погибшего. Ранее судимый мужчина, который проходит по делу о краже смартфона, на допросе вину признал. Как оказалось, подозреваемый распивал спиртные напитки в своей квартире с двумя приятелями. Во время возникшей ссоры он схватил нож и ударил оппонента в область шеи и ключицы. Раненый выбежал из квартиры и скончался. Орудие преступления найдено в мусорном баке в 200 метра от дома.
Заведено уголовное дело, идет расследование. Следователи собирают доказательную базу для передачи документов в суд.
Ранее в Воронежской области мужчина уснул после убийства жены.
Сообщается, полицейские по горячим следам вышли на 46-летнего подозреваемого, знавшего погибшего. Ранее судимый мужчина, который проходит по делу о краже смартфона, на допросе вину признал. Как оказалось, подозреваемый распивал спиртные напитки в своей квартире с двумя приятелями. Во время возникшей ссоры он схватил нож и ударил оппонента в область шеи и ключицы. Раненый выбежал из квартиры и скончался. Орудие преступления найдено в мусорном баке в 200 метра от дома.
Заведено уголовное дело, идет расследование. Следователи собирают доказательную базу для передачи документов в суд.
Ранее в Воронежской области мужчина уснул после убийства жены.
Автор: Джанабилова Татьяна П