Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.21 USD 57.05
Курс валют на 10.01.2018
exclusive / Авто

Лучшим авто года для геев стал Mercedes-Benz E-класса
Компания Ledorga подвела итоги голосования, проводящегося в рамках ежегодного конкурса European Gay Car of the Year. Так, был определен лучший автомобиль для геев. ТОП возглавила модель Mercedes-Benz E-класса.

Лучшим авто года для геев стал Mercedes-Benz E-класса


Конкурс European Gay Car of the Year проводится на протяжении 12-ти лет. Компания Ledorga занимается организацией автомобильных туров по Европе, а также встреч представителей нетрадиционной ориентации, которые увлечены машинами. Отмечается, что конкурс среди автомобильных новинок проводится для привлечения внимания к данному мероприятию.

К соревнованию допускаются те модели, которые вышли на рынок Европы с 1 января по 31 декабря каждого года. Победителя определяют большинство голосов членов организации. В своё время рейтинг удалось возглавить следующим транспортным средствам: Fiat 124 Spider, Mazda MX-5, Ford Mustang, Citroen DS3 Cabrio, Mini Roadster, Citroen DS4.
Автор: Валерия Орлова
Вчера, 23:59
Читайте также
Загрузка...
Владимир Винокур вырабиз соболезнования близким
Стоимость биткоина снижается из-за внимания
Минобороны: РФ БПЛА в Сирии были запущены с
Минтруд разрешил чиновникам не указывать в
США намерены использовать ядерный арсенал при
Михаил Державин скончался из-за продолжительной
В РФ утвердили правила ипотечного кредитования
В Хакасии управляющий безуспешно попытался спасти
Очередной марш Саакашвили за импичмент Порошенко
Осужденный за изнасилование Шурыгиной Семенов
Украина на 16,2% снижает импорт газа из-за теплой
Под Новгородом деревня осталась отрезанной от мира
Добавление комментария
Последние новости
10.01, 12:18 Молния ударила в самолет Finnair рейса Хельсинки -
10.01, 12:11 Владимир Винокур вырабиз соболезнования близким Михаила
10.01, 12:10 В Воронеже нашли труп пропавшего 30-летнего мужчины
10.01, 11:58 Роксана Бабаян подтвердила смерть супруга Михаила
10.01, 11:55 Михаил Ширвиндт воспринял смерть Михаила Державина, как
10.01, 11:53 Михаила Державина похоронят на Новодевичьем кладбище
10.01, 11:48 Стоимость биткоина снижается из-за внимания инвесторов к
10.01, 11:42 В Калужской области расследуются два уголовных дела о
10.01, 11:41 Минобороны: РФ БПЛА в Сирии были запущены с
10.01, 11:41 Минтруд разрешил чиновникам не указывать в декларациях
10.01, 11:32 Волочкова показала фото в новом мини-купальнике на пляже
10.01, 11:31 Очевидцы: В Санкт-Петербурге мужчина с пистолетом напал
10.01, 11:22 В Уфе ВАЗ-2112 залетел под грузовик МАН
10.01, 11:21 Сын Валерии дал концерт посреди торгового центра в Дубае
10.01, 11:18 Наталья Рудова обрадовала поклонников новым фото с отдыха
10.01, 11:10 Въезд в Краснодар по Тургеневскому мосту превратился в
10.01, 11:09 Экс-супруга Михаила Державина рассказала о его
10.01, 11:03 США намерены использовать ядерный арсенал при любой
10.01, 11:00 В Hyundai подтвердили работу над конкурентом Ferrari и
10.01, 11:00 В Хабаровском крае сторож зашёл к соседу зарядить
Новости партнеров