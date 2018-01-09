Лучшим авто года для геев стал Mercedes-Benz E-класса
Компания Ledorga подвела итоги голосования, проводящегося в рамках ежегодного конкурса European Gay Car of the Year. Так, был определен лучший автомобиль для геев. ТОП возглавила модель Mercedes-Benz E-класса.
Конкурс European Gay Car of the Year проводится на протяжении 12-ти лет. Компания Ledorga занимается организацией автомобильных туров по Европе, а также встреч представителей нетрадиционной ориентации, которые увлечены машинами. Отмечается, что конкурс среди автомобильных новинок проводится для привлечения внимания к данному мероприятию.
К соревнованию допускаются те модели, которые вышли на рынок Европы с 1 января по 31 декабря каждого года. Победителя определяют большинство голосов членов организации. В своё время рейтинг удалось возглавить следующим транспортным средствам: Fiat 124 Spider, Mazda MX-5, Ford Mustang, Citroen DS3 Cabrio, Mini Roadster, Citroen DS4.
Конкурс European Gay Car of the Year проводится на протяжении 12-ти лет. Компания Ledorga занимается организацией автомобильных туров по Европе, а также встреч представителей нетрадиционной ориентации, которые увлечены машинами. Отмечается, что конкурс среди автомобильных новинок проводится для привлечения внимания к данному мероприятию.
К соревнованию допускаются те модели, которые вышли на рынок Европы с 1 января по 31 декабря каждого года. Победителя определяют большинство голосов членов организации. В своё время рейтинг удалось возглавить следующим транспортным средствам: Fiat 124 Spider, Mazda MX-5, Ford Mustang, Citroen DS3 Cabrio, Mini Roadster, Citroen DS4.
Автор: Валерия Орлова