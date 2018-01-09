Презентация лимитированной серии Morgan Plus 8 состоится на автошоу в Женеве
Презентация лимитированной серии Morgan Plus 8 состоится на автошоу в Женеве 6 марта. 50 автомобилей продадут через дилерскую сеть бренда. Стоимость спортивной модели пока неизвестна.
Morgan Plus 8, выпущенный к 50-летию Special Edition, получит алюминиевый корпус и двигатель V8 с объемом на 4,8 литров. Первую сотню автомобиль берет всего за 4,5 секунды. Максимально возможная скорость составляет 250 км/час.
Технические характеристики, комплектация и внешний вид Morgan Plus 8 по-прежнему засекречены, поэтому поклонникам бренда придется затаить дыхание до презентации.
Ранее сообщалось, что в Женеве покажут Mercedes C400d EQ Power.
Morgan Plus 8, выпущенный к 50-летию Special Edition, получит алюминиевый корпус и двигатель V8 с объемом на 4,8 литров. Первую сотню автомобиль берет всего за 4,5 секунды. Максимально возможная скорость составляет 250 км/час.
Технические характеристики, комплектация и внешний вид Morgan Plus 8 по-прежнему засекречены, поэтому поклонникам бренда придется затаить дыхание до презентации.
Ранее сообщалось, что в Женеве покажут Mercedes C400d EQ Power.
Автор: Джанабилова Татьяна П