Платёжную систему Android Pay заменят на Google Pay
Система бесконтактных платежей Android Pay была ликвидирована. Теперь Google сообщает о пуске технологии, доступной для всех смартфонов. Новый продукт получил название Google Pay и представляет собой доработанную версию платежной системы. Очередная разработка интернет-гиганта имеется несколько преимуществ.
В основном Google Pay представляет из себя объединение Android Pay, Google Wallet, а также системы автозаполнения форм в составе веб-браузера Chrome. Помимо этого, эксперты уверены, что новое название указывает на возможность инсталлировать продукт даже на устройства, которые не используют Android.
Как отметили в пресс-центре Google, в ближайшие недели бренд «G Pay» может появиться практически везде, а на сегодня его можно встретить на вебсайтах таких известных марок как Dice, HungryHouse, Fandango, Airbnb, Instacart. Платежная система отличается тем, что с ее помощью возможно проводить оплату любых покупок посредством интернет-магазинов, а это приводит к ситуации, когда расширение на устройства с иными ОС остается лишь вопросом времени. Смартфоны с модулем NFC уже могут пользоваться новинкой в магазинах своего города.
В основном Google Pay представляет из себя объединение Android Pay, Google Wallet, а также системы автозаполнения форм в составе веб-браузера Chrome. Помимо этого, эксперты уверены, что новое название указывает на возможность инсталлировать продукт даже на устройства, которые не используют Android.
Как отметили в пресс-центре Google, в ближайшие недели бренд «G Pay» может появиться практически везде, а на сегодня его можно встретить на вебсайтах таких известных марок как Dice, HungryHouse, Fandango, Airbnb, Instacart. Платежная система отличается тем, что с ее помощью возможно проводить оплату любых покупок посредством интернет-магазинов, а это приводит к ситуации, когда расширение на устройства с иными ОС остается лишь вопросом времени. Смартфоны с модулем NFC уже могут пользоваться новинкой в магазинах своего города.
Автор: Валерий Антонов