"Дом-2": Майя Донцова призвала хейтеров не судить её
Участница телепроекта «Дом-2» Майа Донцова призвала хейтеров не судить ее. В последнее время девушка начала очень часто ссорится с Александрой Шевой, на этот раз она решила ответить поклонникам последней в социальной сети Instagram.
Фолловеры Шевы не могут спокойно смотреть, как на экране их кумира постоянно во всем упрекает. Это делает Майа Донцова, поэтому на ее странице всё чаще можно увидеть отрицательные комментарии. После их прочтения она решила опубликовать пост, адресованный ненавистникам.
Донцова призвала тех, кому она не нравится, заниматься своей жизнью. Как сообщила вторая половина секс-символа проекта «Дом-2» Алексея Купина, святых людей не существует, поэтому не стоит кого-то оскорблять.
Отметим, что Донцова обвинила Шеву в том, что на «Острове любви» та находится на протяжении четырёх месяцев. За это время она ни разу не навестила дочку в Москве.
Фолловеры Шевы не могут спокойно смотреть, как на экране их кумира постоянно во всем упрекает. Это делает Майа Донцова, поэтому на ее странице всё чаще можно увидеть отрицательные комментарии. После их прочтения она решила опубликовать пост, адресованный ненавистникам.
Донцова призвала тех, кому она не нравится, заниматься своей жизнью. Как сообщила вторая половина секс-символа проекта «Дом-2» Алексея Купина, святых людей не существует, поэтому не стоит кого-то оскорблять.
Отметим, что Донцова обвинила Шеву в том, что на «Острове любви» та находится на протяжении четырёх месяцев. За это время она ни разу не навестила дочку в Москве.
Автор: Валерия Орлова