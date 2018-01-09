В Австралии вступил в силу закон о легализации однополых браков
В понедельник, 7 января, парламент Австралии принял закон о легализации однополых браков. Согласно результатам проведённого в ноябре референдума, 62 % жителей страны в Океании высказались положительно касательно данного вопроса.
6 лет назад власти Австралии уже рассматривали вопрос о легализации однополых браков, однако тогда возможность принятия данного проекта не была одобрена. Признав законность регистрации отношений гомосексуальных пар, Австралия стала 26-й страной среди 197 государств, признанных мировым сообществом. На следующий день после парламентского нововведения свои отношения узаконили несколько десятков женщин и мужчин.
Ранее «Актуальные новости» сообщали об отказе РПЦ венчать однополые пары.
6 лет назад власти Австралии уже рассматривали вопрос о легализации однополых браков, однако тогда возможность принятия данного проекта не была одобрена. Признав законность регистрации отношений гомосексуальных пар, Австралия стала 26-й страной среди 197 государств, признанных мировым сообществом. На следующий день после парламентского нововведения свои отношения узаконили несколько десятков женщин и мужчин.
Ранее «Актуальные новости» сообщали об отказе РПЦ венчать однополые пары.
Автор: Воробьева Алина