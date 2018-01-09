NASA показало снимок заснеженных колец Сатурна
NASA опубликовали снимок покрытых льдом колец Сатурна. Этот кадр был получен благодаря работе миссии Cassini. Созданная из мирочастиц замерзшей жидкости полупрозрачная вуаль формирует достаточно необычный объект на орбите планеты.
Небольшая панорама Сатурна захватывает участок кольца А приблизительно 28 км в поперечнике. Помимо этого, можно видеть дугу самой планеты-гиганта, а также облачные вершины, пронизанные темными тенями от колец.
Этот снимок был сделан в видимом свете при помощи узкоугольной камеры космического аппарата Cassini еще 12 февраля 2016 года на удалении 1,2 млн км от Пана, спутника Сатурна. Миссия была завершена разрушением исследовательского зонда 15 сентября 2017-го.
Небольшая панорама Сатурна захватывает участок кольца А приблизительно 28 км в поперечнике. Помимо этого, можно видеть дугу самой планеты-гиганта, а также облачные вершины, пронизанные темными тенями от колец.
Этот снимок был сделан в видимом свете при помощи узкоугольной камеры космического аппарата Cassini еще 12 февраля 2016 года на удалении 1,2 млн км от Пана, спутника Сатурна. Миссия была завершена разрушением исследовательского зонда 15 сентября 2017-го.
Автор: Валерий Антонов