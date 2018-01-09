В России начали отказывать в назначении страховой пенсии
В России с января текущего года начали массово отказывать желающим получать страховую пенсию, начисляемую по возрасту. Причин может быть две - недостаточное количество баллов и маленький трудовой стаж. Пенсионный фонд начал вводить данную практику, правда в единичных случаях, еще в прошлом году. Ситуацию прокомментировал глава Минтруда и соцзащиты Максим Топилин.
Пенсия назначается всем россиянам, достигшим определенного возраста. При отказе в страховой части человек становится получателем минимального пособия, которое не должно быть меньше установленного прожиточного минимума. В противном случае производится доначисление. При этом страховая пенсия уже превысила ПМ в 1,65 раза и продолжает расти.
Согласно данным, предоставленным Пенсионным фондом, размер социальной пенсии составляет 9045 рублей, страховой – 14 075 рублей, выплата для неработающих пенсионеров сейчас считается самой высокой – 14 329 рублей.
Ранее сообщалось об увеличении военных пенсий.
Пенсия назначается всем россиянам, достигшим определенного возраста. При отказе в страховой части человек становится получателем минимального пособия, которое не должно быть меньше установленного прожиточного минимума. В противном случае производится доначисление. При этом страховая пенсия уже превысила ПМ в 1,65 раза и продолжает расти.
Согласно данным, предоставленным Пенсионным фондом, размер социальной пенсии составляет 9045 рублей, страховой – 14 075 рублей, выплата для неработающих пенсионеров сейчас считается самой высокой – 14 329 рублей.
Ранее сообщалось об увеличении военных пенсий.
Автор: Джанабилова Татьяна П