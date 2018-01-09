Под Новгородом деревня осталась отрезанной от мира
Под Новгородом деревня Войцы оказалась отрезана от цивилизации из-за реки Ниша. Местные жители не могли перебраться через нее, чтобы приобрести себе продукты питания. Об этом стало известно на прошлой неделе, 6 января.
В МЧС подтвердили, что через реку 15 человек доставили продукты питания для граждан, которые постоянно проживают в вышеназванном населенном пункте. Эти мероприятия проводились в целях организации первоочередного жизнеобеспечения населения. Кроме этого, будут осуществляться меры безопасности на водных объектах.
Такие обстоятельства сложились из-за погодных условий. Ранее жители населенного пункта Войцы смогли пересекать реку по льду. В первые дни нового года он начал таять.
В МЧС подтвердили, что через реку 15 человек доставили продукты питания для граждан, которые постоянно проживают в вышеназванном населенном пункте. Эти мероприятия проводились в целях организации первоочередного жизнеобеспечения населения. Кроме этого, будут осуществляться меры безопасности на водных объектах.
Такие обстоятельства сложились из-за погодных условий. Ранее жители населенного пункта Войцы смогли пересекать реку по льду. В первые дни нового года он начал таять.
Автор: Валерия Орлова