Глюкоза оголила ягодицы на Гоа
Известная певица Глюкоза опубликовала фотографию с отдыха на Гоа. На ней артистка оголила ягодицы. Соответствующий снимок появился в профиле знаменитости в социальной сети Instagram.
На фотографии Глюкоза запечатлена в совместном купальнике бежевого цвета. На ее голове была завязана высокая гулька, а летний образ дополняли солнечные очки. На фото Наталья Ионова широко улыбается. В своём посте эффектная блондинка спросила у фолловеров: «Ну что, любимые, все-таки лето? Или зима?»
Поклонники оценили новую фотографию Глюкозы. Они отметили подкачанные ягодицы певицы. Нашлись и те, кто раскритиковал исполнительницу за очередное откровенное фото. Сама Наталья Ионова уже не раз отмечала, что не стесняется публиковать подобные снимки, поскольку гордится своей фигурой.
На фотографии Глюкоза запечатлена в совместном купальнике бежевого цвета. На ее голове была завязана высокая гулька, а летний образ дополняли солнечные очки. На фото Наталья Ионова широко улыбается. В своём посте эффектная блондинка спросила у фолловеров: «Ну что, любимые, все-таки лето? Или зима?»
Поклонники оценили новую фотографию Глюкозы. Они отметили подкачанные ягодицы певицы. Нашлись и те, кто раскритиковал исполнительницу за очередное откровенное фото. Сама Наталья Ионова уже не раз отмечала, что не стесняется публиковать подобные снимки, поскольку гордится своей фигурой.
Автор: Валерия Орлова