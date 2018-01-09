Украина на 16,2% снижает импорт газа из-за теплой зимы
Украина на 16,2% снижает импорт природного газа из-за аномально теплой зимы. Общий объем закупок не должен превышать в месяц 28,8 млн кубометров. Сведения со ссылкой на данные «Укртрансгаза» появились в СМИ.
Согласно статистическим данным, уже в декабре Украина купила всего 30,8 млн кубометров газа (-13,1 млн кубометров). Для снижения закупок у Киева есть две причины – неиспользованные запасы горючего и рекордно теплая зима.
Ранее президент Петр Порошенко заявил, что готов обсудить с Москвой поставки горючего, но только по заниженной цене.
Согласно статистическим данным, уже в декабре Украина купила всего 30,8 млн кубометров газа (-13,1 млн кубометров). Для снижения закупок у Киева есть две причины – неиспользованные запасы горючего и рекордно теплая зима.
Ранее президент Петр Порошенко заявил, что готов обсудить с Москвой поставки горючего, но только по заниженной цене.
Автор: Джанабилова Татьяна П