Житель Ямала продаёт иномарку Infiniti FX35 за биткоин
Житель города Надым Ямало-Ненецкого АО разместил на веб-ресурсе объявление о продаже подержанной иномарки Infiniti FX35. Автовладелец оценил машину в $8,2 тысячи, он также готов получить за неё 1 биткоин.
На сайте объявлений уточняется, что люксовая иномарка была выпущена в 2003 году, на ней житель Ямала проехал около 200 тысяч километров. Помимо почти полмиллиона рублей или 1 биткоина, в которые оценена владельцем его машина, хозяин Infiniti FX35 выразил готовность обменять внедорожник на более дешёвое транспортное средство с доплатой покупателя или получить за японский кроссовер гараж.
В то время как стоимость 1 биткоина составляет примерно $16 тысяч, эксперты отмечают участившиеся случаи мошенничества, связанные с цифровой валютой.
На сайте объявлений уточняется, что люксовая иномарка была выпущена в 2003 году, на ней житель Ямала проехал около 200 тысяч километров. Помимо почти полмиллиона рублей или 1 биткоина, в которые оценена владельцем его машина, хозяин Infiniti FX35 выразил готовность обменять внедорожник на более дешёвое транспортное средство с доплатой покупателя или получить за японский кроссовер гараж.
В то время как стоимость 1 биткоина составляет примерно $16 тысяч, эксперты отмечают участившиеся случаи мошенничества, связанные с цифровой валютой.
Автор: Воробьева Алина