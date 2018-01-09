BlackBerry Motion появится на рынке США 12 января
BlackBerry Motion появится на рынке США 12 января. Новый девайс от компании TCL станет первым пыле- и водонепроницаемым смартфоном бренда. Ранее он был доступен в нескольких странах, но теперь география продаж существенно расширяется. Стоимость устройства составляет $449,99. Устройство получило модули GSM/LTE Motion, что ограничивает для американцев доступных операторов.
BlackBerry Motion поставляется в составе набора спецификаций, среди которых и дисплей диагональю 5,5" при разрешающей способности стандарта 1080p. Сам экран использует защиту от царапин, отмечается в сообщении пресс-центра производителя.
В качестве процессора используется 8-ядерный Snapdragon 625, ОЗУ объемом 4 ГБ и аккумулятор емкостью 4 тысячи мАч. На этой неделе BlackBerry Motion станет использовать Android Nougat (версия 7.1). До конца года планируется обновить устройство до Android Oreo.
BlackBerry Motion поставляется в составе набора спецификаций, среди которых и дисплей диагональю 5,5" при разрешающей способности стандарта 1080p. Сам экран использует защиту от царапин, отмечается в сообщении пресс-центра производителя.
В качестве процессора используется 8-ядерный Snapdragon 625, ОЗУ объемом 4 ГБ и аккумулятор емкостью 4 тысячи мАч. На этой неделе BlackBerry Motion станет использовать Android Nougat (версия 7.1). До конца года планируется обновить устройство до Android Oreo.
Автор: Валерий Антонов