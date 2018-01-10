Ученые обнаружили древнейший рисунок взрыва звезды
Группа ученых из Института фундаментальный исследований, обнаружила уникальный наскальный рисунок. По мнению научных сотрудников, на нем может быть изображен взрыв звезды.
Рисунок высечен на камне и был обнаружен в штате Джамму и Кашмир в районе Бурзахам. На изображении видны сразу два светила, одно из которых может являться сверхновой.
Ученым из Индии удалось выяснить, что в вышеназванном районе люди, вероятно, становились свидетелями взрыва звезды. Предположительно, это событие было в период между 10 и 2 тысячелетиями дон н.э. Исследователи не исключают, что в промежутке с 5 по 2 тысячелетие до н.э. в галактике Млечный путь мог наблюдаться мощный взрыв сверхновой, получившей кодовое название HB9. Именно это светило считается одним из «солнц», которые изображены на рисунке.
Рисунок высечен на камне и был обнаружен в штате Джамму и Кашмир в районе Бурзахам. На изображении видны сразу два светила, одно из которых может являться сверхновой.
Ученым из Индии удалось выяснить, что в вышеназванном районе люди, вероятно, становились свидетелями взрыва звезды. Предположительно, это событие было в период между 10 и 2 тысячелетиями дон н.э. Исследователи не исключают, что в промежутке с 5 по 2 тысячелетие до н.э. в галактике Млечный путь мог наблюдаться мощный взрыв сверхновой, получившей кодовое название HB9. Именно это светило считается одним из «солнц», которые изображены на рисунке.
Автор: Валерия Орлова