Обновление Windows вывело из строя компьютеры на базе AMD
Обновление, предназначенное для Windows 7-й и 10-й версий, вывело из строя компьютеры. Компания Microsoft о проблеме знает и временно приостановила распространение патчей.
Разработчики создали очередное обновление для исправления ошибки в системе безопасности, обнаруженной в современных процессорах. При загрузке патча в компьютерах, функционирующих на базе чипсетов AMD, произошел конфликт с антивирусными программами, и техника перестала включаться.
Пользователям, не сумевшим восстановить доступ к системе, рекомендовано изучить инструкцию, доступную на сайте Microsoft.
Ранее сообщалось, что новые патчи для Windows 10 не позволяют выйти из «синего экрана смерти».
Разработчики создали очередное обновление для исправления ошибки в системе безопасности, обнаруженной в современных процессорах. При загрузке патча в компьютерах, функционирующих на базе чипсетов AMD, произошел конфликт с антивирусными программами, и техника перестала включаться.
Пользователям, не сумевшим восстановить доступ к системе, рекомендовано изучить инструкцию, доступную на сайте Microsoft.
Ранее сообщалось, что новые патчи для Windows 10 не позволяют выйти из «синего экрана смерти».
Автор: Джанабилова Татьяна П