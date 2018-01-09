Представлена самая маленькая в мире флешка на 1 ТБ
Компания SanDisk продемонстрировала на интернациональной выставке электроники CES-2018 прототип наименьшей в мире флешки с емкостью в 1 ТБ. Устройство подключается при помощи порта USB-C.
Производители подчеркивают, что на текущий момент в мире нет более компактного устройства с аналогичной емкостью. Флеш-накопитель отличается наличием использованием разъема USB-C, позволяющего передавать информацию не только на ПК, но и на смартфоны с ОС Android.
Технические характеристики новинки остаются неизвестными. Дата отправки флешки в продажу остается неизвестной.
Производители подчеркивают, что на текущий момент в мире нет более компактного устройства с аналогичной емкостью. Флеш-накопитель отличается наличием использованием разъема USB-C, позволяющего передавать информацию не только на ПК, но и на смартфоны с ОС Android.
Технические характеристики новинки остаются неизвестными. Дата отправки флешки в продажу остается неизвестной.
Автор: Валерий Антонов