Появились фото со свадьбы Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко
Бывший муж Ольги Бузовой официально женился на своей избраннице Анастасии Костенко. В узком кругу друзей и родных пара связала себя узами брака в одном из столичных ЗАГсов.
Стоит отметить, что влюбленные выглядят очень счастливо. На фотографии, которая появилась в профиле футболиста «Локомотива», пара сидит, а вокруг них стоят счастливые родственники и друзья. На Костенко надето обычный белый костюм и классические туфли. Дмитрий Тарасов для третьего по счету похода в ЗАГс выбрал черно-белый костюм. На снимке он улыбается и показывает всем кольцо на правой руке.
Анастасия Костенко выглядит очень счастливой. На фото ее буквально завалили цветами. Поклонники пары предполагают, что такая скорая свадьба связана с беременностью девушки. Отметим, что предложение руки и сердца уроженка Ростова получила несколько недель назад на Мальдивах.
Стоит отметить, что влюбленные выглядят очень счастливо. На фотографии, которая появилась в профиле футболиста «Локомотива», пара сидит, а вокруг них стоят счастливые родственники и друзья. На Костенко надето обычный белый костюм и классические туфли. Дмитрий Тарасов для третьего по счету похода в ЗАГс выбрал черно-белый костюм. На снимке он улыбается и показывает всем кольцо на правой руке.
Анастасия Костенко выглядит очень счастливой. На фото ее буквально завалили цветами. Поклонники пары предполагают, что такая скорая свадьба связана с беременностью девушки. Отметим, что предложение руки и сердца уроженка Ростова получила несколько недель назад на Мальдивах.
Автор: Валерия Орлова