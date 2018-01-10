Hyundai стал лидером российского рынка SUV за 11 месяцев минувшего года
Hyundai попал в число лидеров рынка SUV. В соответствии с оценкой аналитиков, за 11 месяцев прошлого года в РФ удалось реализовать 547,3 тысячи новых кроссоверов. Самая большая принадлежит южнокорейской марке – 12,5%, что в количественном выражении составляет 68,2 тысячи единиц.
Соответственно, каждый 8-й проданный автомобиль носит значок Hyundai. Предыдущим лидером в сегменте SUV была марка Renault, которая теперь находится на 2-й позиции. Его доля составляет 12,3% (67,3 тысячи единиц). Закрывает тройку лидеров японский Nissan с показателем 9,6%. Следующими идут Toyota и KIA.
В состав 10-ти наиболее популярных марок среди кроссоверов за январь – ноябрь предыдущего года вошли Volkswagen с продажами на уровне 29,1 тысячи единиц, Chevrolet (28,4 тысячи авто), LADA (25,9 тысячи), Lexus (19,5 тысячи), Mitsubishi (19,2 тысячи штук). Как сообщают эксперты, лидерство Hyundai в секторе SUV по большей части объясняется достаточно широкой линейкой кроссоверов, которые предназначены для рынка РФ. Вдобавок, модель Creta остается безоговорочным лидером в собственном сегменте. Помимо этого, она входит в ТОП-5 наиболее продаваемых транспортных средств российского рынка.
Соответственно, каждый 8-й проданный автомобиль носит значок Hyundai. Предыдущим лидером в сегменте SUV была марка Renault, которая теперь находится на 2-й позиции. Его доля составляет 12,3% (67,3 тысячи единиц). Закрывает тройку лидеров японский Nissan с показателем 9,6%. Следующими идут Toyota и KIA.
В состав 10-ти наиболее популярных марок среди кроссоверов за январь – ноябрь предыдущего года вошли Volkswagen с продажами на уровне 29,1 тысячи единиц, Chevrolet (28,4 тысячи авто), LADA (25,9 тысячи), Lexus (19,5 тысячи), Mitsubishi (19,2 тысячи штук). Как сообщают эксперты, лидерство Hyundai в секторе SUV по большей части объясняется достаточно широкой линейкой кроссоверов, которые предназначены для рынка РФ. Вдобавок, модель Creta остается безоговорочным лидером в собственном сегменте. Помимо этого, она входит в ТОП-5 наиболее продаваемых транспортных средств российского рынка.
Автор: Валерий Антонов