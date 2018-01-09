Ольга Бузова призвала подписчиков выкладывать каверы на ее песню Wi-Fi
Известная телеведущая и исполнительница предложила подписчикам петь вместе. Она призвала фолловеров записывать каверы на ее новый трек Wi-Fi и публиковать их в социальной сети Instagram.
По словам Бузовой, лучшие видео знаменитость будет выкладывать у себя на странице. Пользователям понравилась идея кумира, они в очередной раз похвалили ведущую «Дома-2» за инициативность. Отметим, что подобный конкурс Бузова уже запускала, когда вышла ее первая песня «Под звуки поцелуев».
Однако в комментариях юзеры стали массово обсуждать другую тему. Сегодня, 9 января, ее бывший супруг Дмитрий Тарасов, с которым Бузова развелась 30 декабря прошлого года, женился в третий раз. Его избранницей стала модель из Ростова Анастасия Костенко, с ней он начал официально встречаться после расставания с певицей. Предложение Тарасов сделал несколько недель назад на Мальдивах, где любил отдыхать с Бузовой. Ходят слухи, что скорая свадьба связана с беременностью Анастасии Костенко.
По словам Бузовой, лучшие видео знаменитость будет выкладывать у себя на странице. Пользователям понравилась идея кумира, они в очередной раз похвалили ведущую «Дома-2» за инициативность. Отметим, что подобный конкурс Бузова уже запускала, когда вышла ее первая песня «Под звуки поцелуев».
Однако в комментариях юзеры стали массово обсуждать другую тему. Сегодня, 9 января, ее бывший супруг Дмитрий Тарасов, с которым Бузова развелась 30 декабря прошлого года, женился в третий раз. Его избранницей стала модель из Ростова Анастасия Костенко, с ней он начал официально встречаться после расставания с певицей. Предложение Тарасов сделал несколько недель назад на Мальдивах, где любил отдыхать с Бузовой. Ходят слухи, что скорая свадьба связана с беременностью Анастасии Костенко.
Автор: Валерия Орлова