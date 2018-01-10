Обновленный электрокар Fisker EMotion оснастили дверями-бабочками
Обновленный электрокар Fisker EMotion оснастили дверями-бабочками, поднимающимися вверх. Дебют модели, выпускаемой компанией Хенрика Фискера, состоялся в Лас-Вегасе на выставке CES.
5-метровый Fisker EMotion сконструирован на базе карбоно-алюминиевой платформы. Седан получил расширенную до 30 см колесную базу, литий-ионный аккумулятор мощностью в 143 киловатт-часа. На одном заряде автомобиль может преодолеть 640 километров пути.
Серийная версия электрокара дебютирует через два года. В отличии от прототипа она получит функцию быстрой зарядки, которая за 9 минут даст авто энергии на 200 км пути.
Fisker EMotion укомплектован аэродинамическим обвесом, колесами на 24 дюйма, затемненные стекла, системой автопилота четвертого уровня от Quanergy, LIDAR и комплексом камер для кругового обзора. Предзаказ уже стартовал, первая партия электрокаров доедет до покупателей в 2020 году. При оформлении заявки необходимо оставить залог в размере 2 тыс. долларов при общей цене авто в 130 тыс. долларов или 7,4 млн рублей.
5-метровый Fisker EMotion сконструирован на базе карбоно-алюминиевой платформы. Седан получил расширенную до 30 см колесную базу, литий-ионный аккумулятор мощностью в 143 киловатт-часа. На одном заряде автомобиль может преодолеть 640 километров пути.
Серийная версия электрокара дебютирует через два года. В отличии от прототипа она получит функцию быстрой зарядки, которая за 9 минут даст авто энергии на 200 км пути.
Fisker EMotion укомплектован аэродинамическим обвесом, колесами на 24 дюйма, затемненные стекла, системой автопилота четвертого уровня от Quanergy, LIDAR и комплексом камер для кругового обзора. Предзаказ уже стартовал, первая партия электрокаров доедет до покупателей в 2020 году. При оформлении заявки необходимо оставить залог в размере 2 тыс. долларов при общей цене авто в 130 тыс. долларов или 7,4 млн рублей.
Автор: Джанабилова Татьяна П