Apple ликвидировала уязвимость процессоров в новых обновлениях iOS и macOS
У клиентов фирмы Apple появилась возможность обновить версии операционных систем до iOS 11.2.2 и macOS 10.13.2. Основным изменением стала заплатка, которая блокирует уязвимость Spectre.
Стало известно, что все процессоры AMD, Intel и архитектуры ARM не имеют защиты от уязвимостей Meltdown и Spectre, которые делают доступными данные, хранящиеся в процессоре, для приложений, а там хранятся пароли и другая важная информация.
С выходом обновлений для IOS и macOS владельцам iPhone, iPad и Mac можно не бояться проблем с кражей критически важных данных. Теперь память в процессоре будет изолирована от программного обеспечения и, соответственно, будет надежно защищена.
Больше никаких важных изменений пропатченные версии ОС не имеют, никаких багов они не ликвидируют, не добавляют гаджетам автономности и стабильности.
Стало известно, что все процессоры AMD, Intel и архитектуры ARM не имеют защиты от уязвимостей Meltdown и Spectre, которые делают доступными данные, хранящиеся в процессоре, для приложений, а там хранятся пароли и другая важная информация.
С выходом обновлений для IOS и macOS владельцам iPhone, iPad и Mac можно не бояться проблем с кражей критически важных данных. Теперь память в процессоре будет изолирована от программного обеспечения и, соответственно, будет надежно защищена.
Больше никаких важных изменений пропатченные версии ОС не имеют, никаких багов они не ликвидируют, не добавляют гаджетам автономности и стабильности.
Автор: Соколов Вячеслав