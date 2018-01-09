Американская порнозвезда Оливия Нова найдена мёртвой в Лас-Вегасе
В Лас-Вегасе нашли мертвой 20-летнюю американскую порнозвезду Оливию Нову. Об этом сообщили местные СМИ.
Общественность шокирована смертью молодой актрисы фильмов для взрослых. На данный момент не установлено, почему скончалась знаменитость. По факту смерти Оливии Новы инициировано проведение расследования.
Актриса начала сниматься в фильмах порнографического содержания в марте минувшего года. Она подписывала контракты с известными студиями Brazzers, Naughty America, Digital Sin и другими.
Общественность шокирована смертью молодой актрисы фильмов для взрослых. На данный момент не установлено, почему скончалась знаменитость. По факту смерти Оливии Новы инициировано проведение расследования.
Актриса начала сниматься в фильмах порнографического содержания в марте минувшего года. Она подписывала контракты с известными студиями Brazzers, Naughty America, Digital Sin и другими.
Автор: Валерия Орлова