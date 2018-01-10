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Николай Караченцов в коме смог увидеть рай
Николай Караченцов во время пребывания в коме увидел рай. Артист продолжает бороться с онкозаболеванием. Несмотря на то, что опухоль увеличилась до 7 см, 73-летний актер прошел 3 сеанса химиотерапии.

Николай Караченцов в коме смог увидеть рай


«Переносит он ее достаточно хорошо. При этом сдаваться мы не будем. Прошли 12 лет противостояния с болезнью. Когда узнала диагноз Коли, земля ушла из-под ног. Потом решила, что станем бороться, рассказала обо всём мужу. Как-то он проснулся и сообщил, что смотрит в будущее со страхом», – отметила супруга артиста Людмила Поргина, добавив, что сумела успокоить Караченцова напоминанием о видении рая во время пребывания в коме.

После разговора в течение ночи удалось получить согласие Николая Караченцова на химиотерапию. Артист признался, что хочет увидеть правнуков. Его супруга делает все для оказания поддержки в борьбе с недугом.
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 02:31
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